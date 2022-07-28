Коли Україна знищить Керченський міст: пояснення Данілова

За його словами, знищення Керченського мосту залежатиме від того, коли західні партнери нададуть сучасне озброєння.

Збройні сили України вдарять по Керченському мосту, коли матимуть можливість і буде поставлено відповідне військове завдання.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі NTA.

"У разі необхідності це рішення ухвалюють військові. Що стосується Керченського моста або іншої інфраструктури, повірте, все перебуває під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість, спроможність і завдання – все буде зроблено і не тільки щодо цього об'єкта", - зазначив Данілов.

За його словами, знищення Керченського мосту залежатиме від того, наскільки швидко партнери постачатимуть сучасне озброєння.

Раніше повідомлялося, що українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Керченського мосту.

Нагадаємо, речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що про "погрози" щодо Кримського мосту знають, однак не беруть до уваги. За словами Пєскова, безпека Криму та мосту гарантована російськими військовими.

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