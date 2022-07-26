Кримський міст буде під вогневим контролем, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря - військовий експерт

Кримський міст - це об'єкт, який дозволяє здійснювати переміщення вантажів, тож коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря, удари по ньому можуть бути здійснені.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів про це в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Є поняття доцільності сьогодні. Ми поки що до нього не дотягуємося в тому обсязі, щоб сказати, що беремо цей міст під вогневий контроль. З рухом наших позицій на узбережжі Азовського моря ми зможемо завдавати ударів по цьому об'єкту, контролювати його", - зазначив він.

За його словами, міст частково забезпечує постачання ворожої армії, оскільки існує ще морський транспорт, який є дешевшим засобом переміщення вантажів та особового складу.

"Кримський міст сьогодні у нашій риториці має більше політичне значення, ніж реальну військову мету. Для знищення цього об'єкта потрібно проводити спеціальну операцію, яка передбачає не лише удари ракетами по перекриттях мосту, але також завдавання ударів по передмостових укріпленнях. Для цього потрібна авіація, можливо, дії диверсійних груп, залучення морських засобів. Це величезна операція. Потрібно розуміти обсяги самої конструкції. Тому міст ми використовуємо поки як тролінг. Настане час - ми вдаримо по Кримському мосту", - додав експерт.

Нагадаємо, що в окупованій Новій Каховці росіяни розмістили більше військових і техніки, ніж у Херсоні.

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