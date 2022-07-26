Атака по Затоці: російські військові літаки випустили 13 ракет

Під час ранкової атаки 26 липня з боку російських військ по району Затоки в Одеській області ворожа авіація випустила 13 ракет.
Так, росіяни завдали ударів з літаків Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря.
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів на брифінгу.
"Те, що відбулося рано-вранці, це було завдано ударів літаками Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків – аеродром "Ахтубінськ". Близько о пів на п'яту було трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х-59, вилетіло п’ять ракет переважно по Одеській області, район Затоки та інші місця", – повідомив речник Повітряних сил.
Він додав, що вже через пів години після першої атаки 10 російських далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще вісім ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.
"Це далекі бомбардувальники, район їхнього базування – на північ від України, аеродром "Шайківка", Росія. Вони перелетіли до акваторії Чорного моря і звідти теж завдали вісім ударів ракетами Х-22. Переважно – теж по Одеській області, район Затоки, де розташований всім відомий міст", – розповів Ігнат.
Нагадаємо, вранці 26 липня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл на півдні України. Внаслідок цього руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури на Миколаївщині та приватні будинки на Одещині.
Читайте також: