Атака по Затоці: російські військові літаки випустили 13 ракет

Під час ранкової атаки 26 липня з боку російських військ по району Затоки в Одеській області ворожа авіація випустила 13 ракет.

Так, росіяни завдали ударів з літаків Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів на брифінгу.

"Те, що відбулося рано-вранці, це було завдано ударів літаками Су-35 та Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків – аеродром "Ахтубінськ". Близько о пів на п'яту було трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х-59, вилетіло п’ять ракет переважно по Одеській області, район Затоки та інші місця", – повідомив речник Повітряних сил.

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Він додав, що вже через пів години після першої атаки 10 російських далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще вісім ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.

"Це далекі бомбардувальники, район їхнього базування – на північ від України, аеродром "Шайківка", Росія. Вони перелетіли до акваторії Чорного моря і звідти теж завдали вісім ударів ракетами Х-22. Переважно – теж по Одеській області, район Затоки, де розташований всім відомий міст", ­– розповів Ігнат.

Нагадаємо, вранці 26 липня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл на півдні України. Внаслідок цього руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури на Миколаївщині та приватні будинки на Одещині.

Рашистський масований ракетний удар по півдню України

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