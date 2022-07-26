"Найгірший прогноз справдився": Братчук про обстріл окупантами Одещини

В результаті руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури на Миколаївщині та приватні будинки на Одещині.

Про це ТСН розповів спікер штабу Одеської ОВА Сергій Братчук

"Заходили збоку Чорного моря вже традиційно. Кілька влучань є, на жаль. Це - приватний сектор. Знову цивільні об'єкти і мирні люди. Є займання. Зараз проходить рятувальна операція. Сподіваюся, що незабаром наші рятувальники завершать гасіння пожежі. Наразі інформації про постраждалих немаю, сподіваюся, загиблих не буде. На жаль, найгірший прогноз справдився. Ми це передбачали і говорили саме про застосування літаків стратегічної авіації", - сказав Братчук.

Нагадаємо, розпочалася 153 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ успішно відбили ворожий штурм на Краматорському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 липня.

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