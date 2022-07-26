Окупанти хочуть перейменувати Маріуполь у Жданов

Російські окупанти не припиняють "покращувати життя" в захопленому Маріуполі.

Росіяни збираються перейменувати тимчасово підконтрольне їм місто. Марыуполь хочуть перейменувати на честь одного зі сталінських злочинців Андрія Жданова, який брав участь у репресіях.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, про ідею перейменування обмовився один з тих, хто обіймає "керівну посаду".

"В інтерв'ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряниця проговорився і сказав, що разом із псевдореферендумом розглядають питання перейменування Маріуполь в Жданов. Логічно, чого там", - наголосив Андрющенко.

До слова, Жданов - це колишня назва Маріуполя. Так називалося місто за радянської влади - у 1948-1989 роках.

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Маріуполі рашисти оголосили вступну кампанію на навчання, утім навчати дітей нема кому. Тому паралельно з дітьми загарбники шукають і педагогів.

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