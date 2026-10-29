Меланія Трамп повідомила важливу новину про Олешки

Перша леді США Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що в окупованих Олешках працюватимуть четверо американських журналістів із телеканалу Newsmax. Вони незалежно фіксуватимуть поточну гуманітарну місію.

Про це дружина президента США написала в соцмережі Х.

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«Четверо американських журналістів із Newsmax перебуватимуть в Олешках разом із російськими та українськими гуманітарними лідерами», — йдеться в заяві Меланії Трамп.

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Вона уточнила, що журналісти виконуватимуть роль нейтральних спостерігачів: вони незалежно документуватимуть перебіг гуманітарної місії та забезпечать довготривале документальне свідчення цієї події.

Гуманітарна місія в Олешках — останні новини

Нагадаємо, вперше за тривалу війну в Олешках та Херсоні з’явилася тиша — упродовж доби не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Локальне гуманітарне перемир’я, запроваджене за посередництва Меланії Трамп для евакуації цивільних з Олешків, поширилося на всю Херсонщину і триває без порушень. Очікується, що режим тиші триватиме до 1 листопада.

Завдяки відсутності атак і дронів рятувальники відновлюють комунікації, а місцеві жителі почали виходити на вулиці, вивозити майно та насолоджуватися спокоєм, попри збереження високої мінної небезпеки та психологічної напруженості.

За даними Fox News, Україна та Росія підписали документи про проведення регулярних гуманітарних місій на Херсонщині — щонайменше раз на місяць. Після гуманітарної операції в Олешках сторони планують організовувати подібні місії в інших населених пунктах регіону для допомоги та повернення мешканців.

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