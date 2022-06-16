У Кремлі заговорили про небезпеку для Кримського мосту

У Кремлі заговорили про небезпеку для Кримського мосту

У Кремлі заявили, що безпека Криму та Кримського мосту гарантована військовими.

Відповідну заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, про "погрози" в Кремлі знають, однак не беруть до уваги.

Про це пише російське пропагандистське видання РБК.

"Безпека Криму гарантована тими превентивними та тими додатковими заходами, які вживаються по лінії наших військових", - сказав Пєсков.

Зазначимо, Керченський міст відіграє дуже важливу роль для окупанта - це основна логістична "артерія" від материкової Росії до окупованого Криму, тож його посилено охороняють.

Саме тому він повинен бути ціллю для України, але чи номер один, експерт Олександр Коваленко не впевнений. Зараз Україна не має можливості його знищити. "У нас немає зброї, яка б могла його знищити. У нас немає навіть можливості, навіть, якби була така зброю", - певен експерт.

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