"Воїни завершили курс навчання": Єрмак повідомив, коли до України прибудуть HIMARS

"Воїни завершили курс навчання": Єрмак повідомив, коли до України прибудуть HIMARS

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже завершили навчатися використанню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За даними керівника ОП, це озброєння повинне прибути до України до кінця червня.

Про це він написав у Мережі 16 червня.

"За офіційною інформацією, HIMARS мають бути в Україні вже цього місяця. Наші воїни завершили курс навчання. ЗСУ матимуть потужні РСЗВ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн" голова Міноборони США Ллойд Остін анонсував надання Україні нового пакета військової допомоги. В ньому, зокрема, містяться додаткові снаряди до HIMARS.

Рамштайн погодив допомогу Україні: коли чекати на зброю від союзників

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