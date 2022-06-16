Словаччина відправила Україні п'ять вертольотів і боєприпаси для "Градів"

Словаччина відправила Україні новий пакет оборонної допомоги.
Українські захисники отримали п'ять вертольотів і боєприпаси для РСЗВ "Град".
Про це повідомляє міністр оборони Словаччини Ярослав Надь в Twitter.
За його словами, Україна отримала від Словаччини чотири військові вертольоти Мі-17 і один вертоліт Мі-2. Зазначається, що техніка вже перебуває на озброєнні українських захисників.
Крім того, Словаччина надала тисячі боєприпасів 122-мм калібру для реактивної системи залпового вогню "Град".
"Весь демократичний світ допомагає Україні захищатися від російської агресії", - написав Надь у Твітері.
Нагадаємо, за підсумками засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі 15 червня учасники домовилися про надання державі низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, Україна отримає:
- 18 одиниць 155-міліметрових гаубиць;
- 36 тисяч 155-міліметрових снарядів;
- 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
- додаткові снаряди до HIMARS;
- чотири автомобілі для ремонту техніки;
- дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
- тисячі захищених радіостанцій;
- тисячі оптичних пристроїв, зокрема й нічного бачення.
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