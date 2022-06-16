Події біля Ізюма створюють загрозу для окупантів - військовий експерт

Контрнаступальні дії ЗСУ біля Ізюма створюють загрозу окупантам в їхніх наступальних діях на цьому плацдармі.

Про це 16 червня в ефірі телемарафону в слоті ТСН сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Події біля Ізюма створюють загрозу для головного логістичного вузла окупантів, тактично-стратегічно важливого населеного пункта для окупантів саме в їхніх наступальних діях на цьому плацдармі", - зазначає військовий експерт.

Коваленко також пояснює, чому російські підрозділи почали контрнаступати в районі Старого Салтова біля Харкова.

"Інший напрямок також дуже важливий - це північіно-сіхідний напрямок Харкова, де окупанти зараз намагаються контрнаступати. Але вони біля Старого Салтова заблоковані ЗСУ, які дають їм відсіч. Саме це просування українських сил на Харківському напрямку було загрозою для тимчасово окупованого Вовчанська. Це місто є важливим логістичним вузлом, звідки через Куп'янськ росіяни перекидають техніку", - наголошує він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 113-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.