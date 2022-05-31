"Це дуже сильний хід": військовий експерт пояснив, навіщо таблоїди "поховали" Путіна

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що після новин у британських таблоїдах про нібито смерть Путіна відбувається в оточенні російського диктатора.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, на думку Жданова, подібні новини про нібито смерть очільника Росії - це інформаційний вкид, щоб підірвати легітимність російського президента.

"Вкидання інформації про нібито смерть Путіна це дуже сильний хід. Сьогодні будь-який політик у світі, розмовляючи з Путіним або намагаючись з ним поговорити повинен усвідомити і задати собі питання, а це справжній Путін чи ні. Ось так вони підривають легітимність самого Путіна. І сьогодні в РФ крім просування своїх лобістських інтересів в світі треба буде займатися ще й питаннями легітимізації самого Путіна", - говорить експерт.

Жданов додає, що це котрборотьба на інформаційно-психологічному фронті.

Варто зазначити, що вже багато місяців у ЗМІ ходять активні чутки про боротьбу президента Росії з раком. Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що в середині травня диктатору навіть було проведено планову операцію.

Як пише видання Mirror, багато експертів вважають, що насправді Путін почав лікування від раку ще до початку свого вторгнення до України, а перша операція йому була зроблена якраз у лютому 2022 року. Мабуть, після того, як вона минула успішно, він і знайшов у собі сили ухвалити рішення розпочати широкомасштабну війну проти України.

Втім, ті ж експерти стверджують, що стан здоров'я "фюрера", незважаючи на те, що він отримує найінноваційнішу терапію, залишає бажати кращого. Пророкують, що життя його закінчиться в якомусь санаторії, куди його помістять на лікування, і звідти Путін уже не вийде, щоб керувати країною. І цей оптимістичний для України прогноз роблять на 2023 рік.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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