"Это очень сильный ход": военный эксперт объяснил, зачем таблоиды "похоронили" Путина

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ныне происходит в окружении Путина после новостей в британских таблоидах о якобы смерти российского диктатора.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Так, по мнению Жданова, подобные новости о якобы смерти главы России — это информационный вброс, чтобы подорвать легитимность российского президента.

"Вброс информации о якобы смерти Путина - это очень сильный ход. Сегодня любой политик в мире, разговаривая с Путиным или пытаясь с ним поговорить, должен осознать и задать себе вопрос, а это настоящий Путин или нет. Вот так они подрывают легитимность самого Путина. И сегодня в РФ, помимо продвижения своих лоббистских интересов в мире, придется заниматься еще и вопросами легитимизации самого Путина", — говорит эксперт.

Жданов добавляет, что это борьба на информационно-психологическом фронте.

Стоит отметить, что уже многие месяцы в СМИ ходят активные слухи о борьбе президента России с раком. Телеграм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.

Как пишет издание Mirror, многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция была сделана как раз в феврале 2022 года. Вероятно, после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.

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Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние здоровья "фюрера", несмотря на то, что он получает инновационную терапию, оставляет желать лучшего. Предсказывают, что жизнь его закончится в каком-нибудь санатории, куда его поместят на лечение, и оттуда Путин уже не выйдет, чтобы управлять страной. И этот оптимистичный для Украины прогноз делают на 2023 год.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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