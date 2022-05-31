"Это очень сильный ход": военный эксперт объяснил, зачем таблоиды "похоронили" Путина

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ныне происходит в окружении Путина после новостей в британских таблоидах о якобы смерти российского диктатора.
Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
Так, по мнению Жданова, подобные новости о якобы смерти главы России — это информационный вброс, чтобы подорвать легитимность российского президента.
"Вброс информации о якобы смерти Путина - это очень сильный ход. Сегодня любой политик в мире, разговаривая с Путиным или пытаясь с ним поговорить, должен осознать и задать себе вопрос, а это настоящий Путин или нет. Вот так они подрывают легитимность самого Путина. И сегодня в РФ, помимо продвижения своих лоббистских интересов в мире, придется заниматься еще и вопросами легитимизации самого Путина", — говорит эксперт.
Жданов добавляет, что это борьба на информационно-психологическом фронте.
Стоит отметить, что уже многие месяцы в СМИ ходят активные слухи о борьбе президента России с раком. Телеграм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.
Как пишет издание Mirror, многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция была сделана как раз в феврале 2022 года. Вероятно, после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.
Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние здоровья "фюрера", несмотря на то, что он получает инновационную терапию, оставляет желать лучшего. Предсказывают, что жизнь его закончится в каком-нибудь санатории, куда его поместят на лечение, и оттуда Путин уже не выйдет, чтобы управлять страной. И этот оптимистичный для Украины прогноз делают на 2023 год.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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