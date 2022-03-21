Диагнозы "фюрера": чем болен Путин, пять версий

Говорят, Владимир Путин уже много месяцев прячется в бункере на Алтае. О том, что президент РФ, который продолжает убивать украинцев, устраивая настоящий терроризм на нашей земле, неизлечимо болен, тоже давно ходят слухи. Мы попытались разобраться в диагнозах кремлевского "фюрера".

Объяснить поведение Путина сейчас не может ни один психотерапевт. По крайне мере публично об этом не говорят, а все "диагнозы", которые звучат в СМИ, ставятся, так скажем, на глаз.

Владимир Путин / Associated Press

"Стероидная ярость" на фоне лечения рака

В американской разведке считают, что Путин страдает мозговым расстройством, вызванным слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникшей в результате лечения рака стероидами.

Ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, высокопоставленные деятели разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение вызывающего всеобщую критику решения российского президента вторгнуться в Украину.

Владимир Путин / Associated Press

Источник сказал, что эта неспособность ясно мыслить усугублялась отсутствием "петли отрицательной обратной связи", поскольку российский лидер "просто не был проинформирован" об элементах неудач во время вторжения. Предполагается, что "одутловатое лицо и шея" 69-летнего деспота могут быть потенциальными побочными эффектами длительного приема стероидов. А западные спецслужбы и источники в Кремле сообщают, что поведение Путина провоцирует тяжелая болезнь.

То, что Путин решил физически изолировать себя от окружающих, тоже говорит о серьезных психических отклонениях. Скорее всего, это страх смерти, страх перед тем, чтобы не заразиться другими болезнями и не умереть раньше времени. Этот страх может быть спровоцирован тем, что он принимает лекарства, подавляющие его иммунную систему, делая его уязвимым для инфекций.

Болезнь Паркинсона

Еще в 2020 году ряд западных СМИ, в том числе и The Sun, написали о том, что у Путина болезнь Паркинсона. Сообщали, что президент РФ якобы собирается из-за этого в отставку. Тогда журналисты во время конференции с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым спросили у него, правда ли, что президент болен. На что Песков, естественно, ответил, что "это чушь полная, и здесь комментировать нечего". Добавив, что здоровье у лидера РФ отменное и в отставку в ближайшее время он уходить не собирается.

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет / Associated Press

После публикации статьи в России распространились кадры, на которых ноги Путина двигаются, когда он цепляется за подлокотник кресла, что свидетельствует о его плохом здоровье. Внимание также привлекает дергающаяся ручка в его руках.

British Medical Journal писал, что асимметрично уменьшенный размах рук Путина также является классической чертой болезни Паркинсона и может проявляться у "клинически неповрежденных субъектов с предрасположенностью к дальнейшему развитию" болезни.

Синдром Аспергера

Среди других версия Синдром Аспергера (это одна из форм аутизма, характеризующаяся выраженными нарушениями социальной коммуникации и взаимодействия. От истинного аутизма этот синдром отличается сохранением речевых и когнитивных функций). В материале USA Today

Владимир Путин / Associated Press

Сообщалось о "неврологической аномалии" Путина, которую некоторые из ученых трактуют как синдром Аспергера и которая, по их мнению, мешает принимать ему грамотные решения. Никаких прямых доказательств, однако, не было. Дмитрий Песков прокомментировал статью, назвав ее "глупостью, не заслуживающей комментариев".

Рак поджелудочной железы или рак спинного мозга

Такие слухи появились в 2014 году. Ряд американских и британских изданий написало об этом, в том числе и The New York Post. Издание сообщало, что информация поступила от пожилого немецкого доктора, лечившего Путина. Песков тут же опроверг это, назвав очередной ерундой.

Владимир Путин / Getty Images

В том же году журнал The Week, сообщил о слухах насчет другой "серьезной болезни", возможно, о раке спинного мозга. Предполагалось, что такими великодушными поступками, как амнистия экс-олигарха Михаила Ходорковского незадолго до публикации, российский президент "очищает совесть". Это решение, писало издание, было "совсем не свойственно" Путину.

А вот советский разведчик, майор КГБ и бывший однокурсник Путина Юрий Швец в своих видео на YouTube убежден, что Путин действительно болен и его лечат. Чем болен, это, конечно загадка, но, скорее всего, лекарства применяются сильные. А также Швец утверждает, что Путин панически боится даже своего ближайшего окружения. А еще убежден, что "кремлевский фюрер" очень сильно боится за свою жизнь и имеет гипертрофированный инстинкт самосохранения, который может трансформироваться в психологическую или скорее даже в психическую проблему.

Владимир Путин в Лужниках на этой неделе / Associated Press

Чем бы не был болен Путин, мы будем рады любому его диагнозу.

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