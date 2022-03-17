Дочери "фюрера" Путина: кто они и что о них известно

Дочери "фюрера" Путина: кто они и что о них известно

Официально известно о двух дочерях Владимира Путина, рожденных в его браке с Людмилой Шкребневой, с которой они познакомились во время учебы в Ленинградском государственном университете.

Президент РФ Путин в настоящее время является одним из самых тщательно изучаемых людей в мире в связи с вторжением его страны в Украину. Сегодня он и его семья в центре вниманиях всех мировых СМИ. Все годы своего президентства и много лет до него Путин скрывал информацию о своей семейной жизни, в частности и о детях.

Владимир Путин с дочерьми / Getty Images

Известно, что в единственном официальном браке российского президента родились две дочери. Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене. Удивительно, но вопреки тому, что общественность и так знала о рождении этих детей, Путин никогда публично не признавал, что у него есть наследники. "У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - говорил всегда политик. Но кое-что об отпрысках тирана нам все же удалось найти.

Мария Путина

Мария Путина (скрин из видео)

Мария, урожденная Мария Владимировна Путина, также известная как Мария Воронцова, названа в честь матери Путина, Марии Ивановны Шеломовой. Она проявила большие способности к естественным наукам в школе, училась в Германии и в Москве, прежде чем продолжить изучать биологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Согласно распространенной в западных и российских СМИ информации, Мария замужем за голландцем Йорритом Йоостом Фаассеном, бизнесменом, бывшим топ-менеджером Газпромбанка и российской консалтинговой группы "МЭФ аудит". У пары есть сын, он родился 15 августа 2012 года в Москве. Факт рождения внука Путина подтвердил в 2014 году и его давний друг, музыкант Сергей Ролдугин.

Некоторое время Мария жила в нидерландской деревне Ворсхотен, однако Путин в 2015 году утверждал, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.

Мария Фаассен - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ, по данным The New Times, училась под именем Мария Владимировна Воронцова. Она кандидат медицинских наук, специалист в области эндокринологии. Соавтор научного исследования на тему "Состояние антиоксидантной системы крови у пациентов с акромегалией". Является сотрудником Эндокринологического научного центра в Москве, участвует в благотворительном проекте фонда "Альфа-Эндо", финансируемом Альфа-Групп, цель которого — помощь детям с заболеваниями эндокринной системы. Совладелица компании "Номеко", участвующей в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта по борьбе с раком, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

Катерина Путина (Тихонова)

Катерина Тихонова, урожденная Екатерина Владимировна Путина, родилась 31 августа 1986 года в Дрездене, Германия. Вторая дочь Путина.

Катерина Тихонова (скрин из видео)

Катерина отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой и став Катериной Тихоновой. В школе училась в Германии и в России, а также позже в Санкт-Петербургском государственном университете. Катерина, пожалуй, наиболее известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла.

С февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым - сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", товарища Путина по кооперативу "Озеро". Пара развелась в 2018 году, когда выяснилось, что их общие активы составляют около 2 миллиардов долларов.

Катерина стала членом Российского совета по развитию физической культуры и массового спорта еще в 2019 году, а также сыграла ключевую роль в развитии акробатического рок-н-ролла, который долгое время был нишевой дисциплиной. В течение многих лет вторая дочь Путина занимала должность вице-президента по расширению и маркетингу Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC) — организации, организующей соревнования по этой дисциплине по всему миру.

В июне 2017 года Путин в одном из интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма "The Putin Interviews" подтвердил, что у него есть внуки. Во время "Прямой линии" 15 июня 2017 года Владимир Путин сказал, что у него недавно родился второй внук.

О том, что у Путина есть и другие дети, в частности четверо детей от его давней пассии Алины Кабаевой, которую теперь хотят выдворить из Швейцарии, где она с отпрысками прячется, мы уже рассказывали.

Владимир Путин и Алина Кабаева / Associated Press

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