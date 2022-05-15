Путин действительно достаточно серьезно болен — бывший руководитель британской разведки

Бывший руководитель британской разведки Кристофер Стил, руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, заявил, что президент страны-агрессорки Владимир Путин "серьезно болен", но непонятно, что это за болезнь.

Экс-разведчик считает, что болезнь главы Кремля была "элементом того, что происходит в Украине".

Об этом Кристофер Стил рассказал "Sky News".

"Конечно, из того, что мы слышим от источников в России и других странах, известно, что Путин на самом деле достаточно серьезно болен. Непонятно, что это за болезнь – или она неизлечима, или неизлечима, или что угодно. Но, бесспорно, я думаю, что это часть уравнения", – сказал бывший руководитель британской разведки.

Как пишет издание, его комментарии появились после того, как руководитель украинской разведки, генерал-майор Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью "Sky News" также заявил, что российский лидер серьезно болен раком и что в России готовится переворот для его устранения.

Ранее журнал "New Lines Magazine" получил запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин "болен раком крови". Также в нем говорится, что центральный офис ФСБ РФ разослал "сверхсекретную записку" всем ее региональным руководителям с отметкой не доверять слухам о тяжелом состоянии диктатора. В то же время, как указал Стил, даже если Путин болен, на него сложно влиять.

"В общем, очень мало людей, которые готовы противостоять президенту Путину или спорить с ним... Хотя я думаю, что есть голоса диссидентов, разногласные голоса, люди, которые говорят ему, что это катастрофическая война, это, в частности, в экономике, не получится хорошо для России, и мы можем только надеяться, что это приведет к какому-либо изменению политики или даже изменению режима со временем, но это, безусловно, не данность", — добавил Кристофер Стил.

Напомним, что новости о болезнях Путина периодически появлялись в СМИ, но с началом широкомасштабного вторжения России в Украину их, как и диагнозов диктатора, стало гораздо больше.

Так, раньше ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. В ближайшее время лидеру Кремля даже якобы планируют сделать операцию и он собирается "передать власть на время, пока он будет недееспособен".

Издание Mirror информирует о еще одном виде рака, которым якобы болеет Путин. Об этом рассказал олигарх, имеющий тесные связи с российским лидером. Имя этого источника не сообщается.

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