Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака: день наведения порядка

Гороскоп на 15 мая для всех знаков Зодиака: день наведения порядка

День как будто бы специально создан для статуса выходного – это прекрасный день для наведения порядка.

Причем это касается как моральной, так и физической сферы жизни: можно – и нужно – устраивать уборку, избавляться от вещей, давно вышедших из употребления, дарить домашних животных. Время также благоприятно для улаживания отношений с близкими и любимыми людьми – если, конечно, в этом есть необходимость.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 15 мая для Овнов

Могут сложиться благоприятные обстоятельства для примирения с человеком, с которым – по исключительно субъективным причинам – пришлось поссориться: сегодня он охотно пойдет вам навстречу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 15 мая для Тельцов

Чрезмерная эмоциональность не должна повлиять на ваше общение с окружающими – старайтесь максимально сдерживать себя, не допуская выражений и шуток, которые могут задеть собеседника.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 15 мая для Близнецов

Какими бы правильными ни казались вам советы, которые будут давать окружающие – в том числе и родные и близкие – люди, постарайтесь, прислушиваясь, все-таки жить собственным умом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 15 мая для Раков

Учитывая вашу впечатлительность и мнительность, звезды советуют не общаться с агрессивно настроенными людьми: из-за любого сказанного ими слова, о котором они быстро забудут, вы станете долго переживать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 15 мая для Львов

Сегодня – как, впрочем, и всегда – необходимо придерживаться принципов здорового образа жизни и прежде всего питания: грамотно составленный рацион позитивно отразится не только на фигуре, но и на настроении.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 15 мая для Дев

Время благоприятно для людей, занимающихся любым видом творчества – как в профессиональном отношении, так и в плане увеличения: им будет везти во всех их делах и начинаниях.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 15 мая для Весов

Звезды рекомендуют посвятить день своим близким – особенно детям и пожилым родственникам: скорее всего, вы давно не уделяли им внимание, сегодня же можно будет исправить ситуацию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 15 мая для Скорпионов

Поднять настроение, которое в этот день будет колебаться от печали до радости – и обратно, можно поднять при помощи маленьких, но приятных подарков, сделанных самим себе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 15 мая для Стрельцов

Что бы вы сегодня ни делали, постарайтесь не спешить – это лучший способ все испортить, впрочем, медлить тоже не стоит – можно упустить благоприятный и редкий шанс.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 15 мая для Козерогов

Можно – и нужно! – приступать к воплощению в жизнь мечты, которая долго время казалась недостижимой: сегодня обстоятельства для этого сложатся самым благоприятным образом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 15 мая для Водолеев

В отношениях с партнером может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы направить совместную жизнь в счастливое русло.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 15 мая для Рыб

День, когда желательно возвращать долги: даже если нет возможности отдать все, нужно найти возможность заплатить хотя бы часть, иначе нарушатся финансовые потоки, идущие к вам от Вселенной.