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"Думал, что имеет дело с болонкой": Стивен Кинг "потролил" Путина

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"Думал, что имеет дело с болонкой": Стивен Кинг "потролил" Путина

Фото: twitter.com/StephenKing

Известный писатель, которого называют "королем ужасов", Стивен Кинг "потролил" российского диктатора Владимира Путина.

Кинг отметил, что "Путин думал, что имеет дело с болонкой, однако столкнулся с росомахой".

Об этом "король ужасов" написал на своей странице в Twitter.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" — написал Стивен Кинг.

Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину. Ранее он заявлял, что президент РФ должен исчезнуть, пока он не стал причиной смерти для каждого жителя планеты.

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