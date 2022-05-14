"Думал, что имеет дело с болонкой": Стивен Кинг "потролил" Путина

"Думал, что имеет дело с болонкой": Стивен Кинг "потролил" Путина

Известный писатель, которого называют "королем ужасов", Стивен Кинг "потролил" российского диктатора Владимира Путина.

Кинг отметил, что "Путин думал, что имеет дело с болонкой, однако столкнулся с росомахой".

Об этом "король ужасов" написал на своей странице в Twitter.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" — написал Стивен Кинг.

Putin считал, что был резан с скотом.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini! — Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022

Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину. Ранее он заявлял, что президент РФ должен исчезнуть, пока он не стал причиной смерти для каждого жителя планеты.

Читайте также: