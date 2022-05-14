"Думал, что имеет дело с болонкой": Стивен Кинг "потролил" Путина

Известный писатель, которого называют "королем ужасов", Стивен Кинг "потролил" российского диктатора Владимира Путина.
Кинг отметил, что "Путин думал, что имеет дело с болонкой, однако столкнулся с росомахой".
Об этом "король ужасов" написал на своей странице в Twitter.
"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" — написал Стивен Кинг.
Putin считал, что был резан с скотом.— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
Стивен Кинг с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину. Ранее он заявлял, что президент РФ должен исчезнуть, пока он не стал причиной смерти для каждого жителя планеты.
Читайте также:
- Россия оставила патрулировать всего два корабля, но угроза нападения не исчезла: какая ситуация на юге
- "Выучила команды на украинском и все понимает": к Нацгвардии присоединилась овчарка, которая служила в Росгвардии
- На побережье Одессы штормом вынесло вражескую мину