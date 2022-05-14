Взрывотехники уничтожат мину прямо на месте, на побережье, поскольку другим путем обезвредить боеприпас невозможно.

На побережье Одессы штормом вынесло вражескую мину.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"В результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину", — сказал он.

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По его данным, завтра взрывотехники уничтожат ее прямо на месте, на побережье. Такое решение принято в связи с тем, что другим путем обезвредить боеприпас невозможно.

Марченко еще раз призвал население не посещать пляжи, поскольку это опасно для жизни.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что российские оккупанты пытались оцепить, а затем захватить Одессу с начала войны. В последнее время возросло количество ракетных ударов по городу.

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