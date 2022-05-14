Вибухотехніки знищать міну просто на місці, на узбережжі, оскільки іншим шляхом знешкодити боєприпас неможливо.

На узбережжя Одеси штормом винесло ворожу міну.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"У результаті шторму на пляж Одеси винесло ворожу морську міну", - сказав він.

Також читайте У Чорному та Азовському морях кораблі чорноморського флоту РФ виконують завдання ізоляції районів бойових дій - Генштаб

За його даними, завтра вибухотехніки знищать її просто на місці, на узбережжі. Таке рішення прийнято у зв`язку з тим, що іншим шляхом знешкодити боєприпас неможливо.

Марченко вкотре закликав населення не відвідувати пляжі, оскільки це небезпечно для життя.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що російські окупанти намагалися оточити, а потім захопити Одесу від початку війни. Протягом останнього часу зросла кількість ракетних ударів по місту.

До України прибула делегація Сенату США