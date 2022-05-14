Вторгнення Росії: військовий експерт розповів про згубне рішення Путіна

Війною проти України в РФ командують не військові, зазначив Олег Жданов.

Рішення влади Російської Федерації під час війни в Україні за будь-яку ціну домогтися виходу на кордони Донецької та Луганської областей є політичним.

Зараз в Україні спостерігаються наслідки того, що війною командують російські політики, а не військові.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ефірі FreeДОМ.

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"...Ми з вами спостерігаємо реальний результат, коли політики командують війною. Не військові, а саме політики. Є політичне рішення - вийти на кордони Донецької та Луганської області, якою ціною - це неважливо...", - заявив військовий експерт.

Жданов також вказав на інсайдерські відомості щодо втрат РФ в Україні на початку війни.

"...була інсайдерська інформація, вона з'явилася буквально після першого ж тижня війни, коли бліцкриг не вдався і, за деякою інформацією, Герасимов (начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов - ред.) доповів Путіну про кількість втрат. Тоді кількість втрат обчислювалася 7 чи 8 тисяч убитими... на що Путін сказав, що 30 тисяч втрат у цій "операції" - це не та ціна, яку ми отримаємо в результаті перемоги...", - зазначив експерт.

Варто зазначити, що Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 14 травня Росія втратила вже 27 200 своїх військових.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, Луганська область залишилася без комунікацій. Російські загарбники продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут – єдиній дорозі, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі. Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що ситуація щораз ускладнюється – і Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь.

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