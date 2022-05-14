"Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь" - Денісова

У населених пунктах області немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.
Луганська область залишилася без комунікацій.
Російські загарбники продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут – єдиній дорозі, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі.
Про це повідомила Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.
"Ситуація щораз ускладнюється – і Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь", - зазначила вона.
За її даними, понад 40 тисяч мешканців області ще не евакуйовані.
Нагадаємо, окупанти з авіації обстрілюють Врубівку на Луганщині.
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