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"Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь" - Денісова

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"Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь" - Денісова

Фото: Сергій Гайдай

У населених пунктах області немає світла, води, газу та мобільного зв‘язку.

Луганська область залишилася без комунікацій.   

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по важливій трасі Лисичанськ-Бахмут – єдиній дорозі, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі. 

Про це повідомила Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

"Ситуація щораз ускладнюється – і Луганщина поступово перетворюється на другий Маріуполь", - зазначила вона.

За її даними, понад 40 тисяч мешканців області ще не евакуйовані.

Нагадаємо, окупанти з авіації обстрілюють Врубівку на Луганщині.

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