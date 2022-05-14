"Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь" — Денисова

В населенных пунктах области нет света, воды, газа и мобильной связи.
Луганская область осталась без коммуникаций.
Российские захватчики продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.
"Ситуация каждый раз усложняется – и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь", — отметила она.
По ее данным, более 40 тысяч жителей области еще не эвакуированы.
Напомним, оккупанты из авиации обстреливают Врубовку в Луганской области.
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