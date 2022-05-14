Вторжение России: военный эксперт рассказал о губительном решении Путина

Войной против Украины в РФ командуют не военные, отметил Олег Жданов.

Решение власти Российской Федерации во время войны в Украине любой ценой добиться выхода на границы Донецкой и Луганской областей является политическим.

Сейчас в Украине наблюдаются последствия того, что войной командуют российские политики, а не военные.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире FreeДОМ.

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"...Мы с вами наблюдаем реальный результат, когда политики командуют войной. Не военные, а именно политики. Есть политическое решение - выйти на границы Донецкой и Луганской области, какой ценой - это неважно...", — заявил военный эксперт.

Жданов также указал на инсайдерские сведения о потерях РФ в Украине в начале войны.

"...была инсайдерская информация, она появилась буквально после первой же недели войны, когда блицкриг не удался и, по некоторой информации, Герасимов (начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов – ред.) доложил Путину о количестве потерь. Тогда количество потерь исчислялось 7 или 8 тысячами убитыми... на что Путин сказал, что 30 тысяч потерь в этой "операции" — это не та цена, которую мы получим в результате победы...", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 14 мая Россия потеряла уже 27 200 своих военных.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, Луганская область осталась без коммуникаций. Российские захватчики продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ситуация каждый раз усложняется – и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь.

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