Россия снова угрожает концом, если Украина присоединится к Европейскому Союзу

Россия снова угрожает Европейскому Союзу концом, если к ЕС присоединится Украина.
Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает "24 канал".
Как стало известно, замглавы российского МИД Александр Грушко заявляет, что Россия введет какие-то меры в случае, если Европейский Союз ограничит выдачу виз гражданам РФ.
К тому же, по его словам, "роль Европы в международной торговле падает, а центры экономического и политического влияния смещаются на Восток". В свою очередь глава МИД Лавров считал, что у Кремля есть "серьезные сомнения по поводу безвредности вступления Украины в ЕС".
Лавров заявил, что ЕС "превратился в агрессивного, воинственного игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента".
Напомним, что президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО.
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