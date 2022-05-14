Россия снова угрожает концом, если Украина присоединится к Европейскому Союзу

Россия снова угрожает концом, если Украина присоединится к Европейскому Союзу

Россия снова угрожает Европейскому Союзу концом, если к ЕС присоединится Украина.

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские СМИ сообщает "24 канал".

Как стало известно, замглавы российского МИД Александр Грушко заявляет, что Россия введет какие-то меры в случае, если Европейский Союз ограничит выдачу виз гражданам РФ.

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К тому же, по его словам, "роль Европы в международной торговле падает, а центры экономического и политического влияния смещаются на Восток". В свою очередь глава МИД Лавров считал, что у Кремля есть "серьезные сомнения по поводу безвредности вступления Украины в ЕС".

Лавров заявил, что ЕС "превратился в агрессивного, воинственного игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента".

Напомним, что президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО.

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