Президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисто сегодня, 14 мая, позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину.
Ниинисто лично сообщил главе Кремля о намерении Финляндии вступить в НАТО уже в ближайшее время.
Об этом пишет Bloomberg.
"Разговор с Путиным был откровенным и прямолинейным и прошел без обострений", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что накануне, 13 мая, президент страны-агрессорки Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Напомним, в Финляндии и Швеции, которые в ближайшее время подадут заявку на вступление в НАТО, заявили, что угрозы РФ не заставят скандинавские страны отказаться от решения вступить в Североатлантический альянс.
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