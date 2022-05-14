Президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО

Президент Финляндии лично сообщил Путину о намерении вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисто сегодня, 14 мая, позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину.

Ниинисто лично сообщил главе Кремля о намерении Финляндии вступить в НАТО уже в ближайшее время.

Об этом пишет Bloomberg.

"Разговор с Путиным был откровенным и прямолинейным и прошел без обострений", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что накануне, 13 мая, президент страны-агрессорки Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Напомним, в Финляндии и Швеции, которые в ближайшее время подадут заявку на вступление в НАТО, заявили, что угрозы РФ не заставят скандинавские страны отказаться от решения вступить в Североатлантический альянс.

Как Финляндия готовится к членству в НАТО

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