Три месяца на переезд: Финляндия массово закрывает центры для беженцев и меняет правила для украинцев

В Финляндии вдвое сократят количество центров для искателей убежища

Реклама

Миграционная служба Финляндии сокращает сеть центров приема по всей стране. В 2026 году уже прекратили работу восемь учреждений, а еще восемь закроют до конца февраля 2027 года.

Об этом сообщает Yle.

Реклама

Почему в Финляндии закрывают центры приема

Начальник департамента услуг по приему беженцев Миграционной службы Финляндии Элина Нурми пояснила, что сокращение связано с уменьшением количества беженцев. Меньше людей подают заявления на убежище, а количество приезжающих в Финляндию из-за войны в Украине не растет.

Реклама

В то же время многие жители центров уже зарегистрировались как резиденты муниципалитетов и переехали в другое жилье. В начале июня в Финляндии еще работали 30 подразделений для взрослых, 13 для несовершеннолетних и два подразделения содержания под стражей.

Сокращение сети происходит и на фоне изменений в законодательстве. С 1 сентября 2026 года услуги приема для людей, получивших вид на жительство и право зарегистрировать место жительства в муниципалитете, прекращаются через три месяца.

Это правило распространяется и на людей с временной защитой, в частности украинцев. В Миграционной службе объяснили, что после получения права на муниципальное проживание такие клиенты должны перейти в систему муниципальных услуг в течение трех месяцев. Для несовершеннолетних без сопровождения это ограничение не применяется.

Что будет после закрытия центров приема беженцев

После закрытия центров их жителей будут переводить туда, где есть свободные места. По информации Daily Northern, среди учреждений, которые должны прекратить работу, — центры в Эспоо, Куопио, Центральной Финляндии, Каухаве, Котке и Сейняйоки, а также групповые дома в Хямеэнлинне и Тампере.

Реклама

«При переводе мы учитываем пожелания жителей и связи с местом жительства, такие как работа или образование. Однако это не всегда возможно», — сказала Элина Нурми.

Человек также может жить в частной квартире, однако расходы на аренду в таком случае не компенсируются. При этом точное количество людей, сейчас проживающих в центрах, Миграционная служба не разглашает из соображений безопасности.

Временная защита для украинцев в Европе — последние изменения

Изменения в Финляндии происходят на фоне постепенного пересмотра правил для украинцев, которые находятся в Европе под временной защитой. Отдельные страны уже корректируют условия проживания, социальной поддержки и перехода в обычный статус резидента. Ранее стало известно о новых правилах временной защиты, которые определяют, кто в дальнейшем сможет пользоваться этим статусом.

Одновременно изменяются и условия бытовой поддержки украинцев. К примеру, в Польше после ограничения программы бесплатного размещения появилась инициатива вернуть такую помощь для части переселенцев — бесплатное жилье хотят вернуть отдельным категориям.

Реклама

В результате Финляндия, как и ряд других европейских стран, постепенно переводит людей из системы специального приема в муниципальное проживание, а сама инфраструктура для новоприбывших становится меньше.

Новости партнеров

Новости партнеров