Еда влияет на психику сильнее, чем мы думаем: психолог дала простой совет

Здоровое питание / © Credits

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Питание может играть важную роль в поддержании психического здоровья, поскольку мозгу, как и другим органам, необходимы питательные вещества для нормальной работы.

Об этом в интервью изданию New Scientist рассказала психолог Кимберли Уилсон.

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По её словам, психическое благополучие неразрывно связано с физическим состоянием мозга. Недостаток определённых питательных веществ может влиять на способность человека регулировать эмоции, концентрироваться и справляться со стрессом.

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Какие питательные вещества важны

Уилсон уделяет особое внимание омега-3 жирным кислотам. По её словам, имеются данные, что их достаточное потребление может способствовать уменьшению симптомов депрессии, в частности благодаря воздействию на воспалительные процессы.

Специалист также подчеркивает важность железа. Его дефицит и анемия могут быть связаны с нарушениями настроения, усталостью и эмоциональным истощением. Поэтому, по её мнению, при оценке причин плохого самочувствия следует обращать внимание и на возможный дефицит питательных веществ.

В то же время она предостерегает от рациона, в котором значительную часть составляют ультрапереработанные продукты. Один пончик или другой подобный продукт не нанесет ощутимого вреда мозгу, однако постоянное преобладание такой пищи может означать недостаточное поступление витаминов, минералов и омега-3.

Специалистка дала простой совет

Одним из самых простых изменений Уилсон называет увеличение потребления омега-3. Она советует есть не менее одной порции жирной рыбы в неделю. Для людей, которые не употребляют рыбу, источником омега-3 могут служить соответствующие добавки, хотя целесообразность их приема стоит обсудить с врачом.

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Специалист также считает важными для психического здоровья регулярную физическую активность, достаточный сон и в целом сбалансированный рацион.

В отдельности Уилсон подчеркивает важность совместных приемов пищи. По её словам, совместное приготовление и употребление пищи может способствовать укреплению социальных связей и ощущению безопасности.

Питание не заменяет лечение

В то же время рекомендации по рациону не означают, что психические расстройства можно лечить только с помощью питания. Уилсон говорит о питании как об одном из компонентов комплексного подхода к психическому здоровью наряду с медицинской помощью, психотерапией, физической активностью и сном.

По её мнению, при оценке психического состояния человека следует учитывать не только симптомы, но и возможные физиологические факторы, в частности дефицит питательных веществ и особенности питания.

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Напомним, что когда речь заходит о полезной рыбе, чаще всего упоминают лосось, семгу или форель. Однако есть гораздо более доступный вариант, который тоже может стать ценным источником питательных веществ. Это хамса — небольшая морская рыба, которую также называют европейским анчоусом.

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