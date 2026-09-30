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Украинская блогерша после разоблачения экс-жениха Парфенюка в абьюзе закрутила новый роман
Симбочка призналась, как сложилась ее личная жизнь после разрыва с бывшим женихом, с которым воспитывает дочь.
Украинская блогерша Симбочка, которая недавно попала в ДТП, после громкого разрыва с певцом Ильей Парфенюком призналась, что уже около полугода находится в новых отношениях.
Об изменениях в личной жизни звезда Сети рассказала в интервью Маше Ефросининой. Блогерша подтвердила, что сейчас влюблена и счастлива, однако после неудачного опыта публичных отношений не собирается демонстрировать своего избранника. Лишь добавила, что регулярно наведывается к нему в Одессу и очень хорошо ладит с его мамой.
«Что-то личное уже полгода… Коротко могу сказать: счастлива. Влюблена. Но на этот раз не хочу, чтобы что-то утекло в Сети. Счастье любит тишину. Делаю выводы», — поделилась Симбочка.
В то же время блогершу спросили о ее отношениях с Ильей Парфенюком. После разрыва бывшие жених и невеста так и не смогли найти общий язык. По словам Симбочки, она еще в отношениях неоднократно пыталась найти взаимопонимание с бывшим, однако эти попытки не принесли результата. Но сейчас общение с бывшим все же существует ради общей дочери.
«Я искренне относилась к нему. Нам не удалось ни разу найти связь. Очень часто пыталась, клянусь. Мы до сих пор так и не пообщались. Я просто „схавала“. Если не могу изменить ситуацию, то меняю свой взгляд на нее. Возможно, мы действительно были чужими людьми друг для друга», — отметила блогер.
Скандальный развод Симбочки и Ильи Парфенюка
Роман Симбочки и Ильи Парфенюк в свое время привлекал большое внимание аудитории. Пара открыто демонстрировала свои чувства, а впоследствии возлюбленные обручились. За время общения они также стали родителями дочери Софии.
Однако после рождения ребенка их отношения начали давать трещину, а в конце концов пара разошлась. Разрыв сопровождался громкими публичными заявлениями и взаимными претензиями. В частности, Симбочка обвинила певца в абьюзивном поведении, когда она была беременна, и обнародовала компромат на звезду.
Тогда же Парфенюк отрицал обвинения в домашнем насилии. Весной прошлого бывшие все же встретились ради будущего воспитания общего ребенка. В настоящее время Симбочка погрузилась в материнство, мирно делит финансовые обязательства с отцом Софии и развивает новые отношения.