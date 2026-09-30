"Они были частью моей жизни": звезда "Женского квартала" вспомнила о близких отношениях с Потапом и Настей

Марта Адамчук

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Звезда «Женского квартала» и украинская певица Марта Адамчук откровенно рассказала о работе с Потапом и Настей Каменских и объяснила, почему до сих пор с болью воспринимает изменения, произошедшие с артистами.

Её история с известной парой началась ещё во время учёбы в университете. Тогда Потап и Настя Каменских искали бэк-вокалистку для живых выступлений. Марту пригласили на прослушивание по рекомендации музыкантов. На репетиции она сразу нашла общий вокальный язык с Настей. Впоследствии артистка стала частью команды на три года. Вместе они много гастролировали и проводили немало времени за пределами сцены.

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«Эта тема меня также затрагивает лично, потому что Потап и Настя были частью моей жизни — я с ними работала три года — мы постоянно ездили вместе на гастроли, и они были рядом со мной в начале моей карьеры. Поэтому мне очень неприятно видеть то, что произошло», — призналась Марта в интервью Blick.ua.

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Марта Адамчук

Певица подчеркнула, что не берется осуждать бывших коллег, хотя и признает: их решения сильно ее разочаровывают. В то же время Адамчук считает, что Потап мог бы направить свою энергию и организаторские способности на помощь Украине. По словам артистки, она даже представляла, как он мог бы ездить к военным с выступлениями или помогать с обеспечением фронта.

«Я не отнимаю у человека право бояться, но когда весь мир смотрит на тебя, этот страх следует проявлять очень осторожно — чтобы никому не навредить», — отметила Адамчук.

Марта Адамчук

Отдельно Марта объяснила, почему, по её мнению, сегодняшний украинский шоу-бизнес так сильно отличается от того, каким он был раньше. Она считает, что изменился не только состав артистов, но и общественный спрос. Теперь от исполнителей ожидают честности и способности чувствовать то, чем живет страна. По мнению певицы, находиться вдали от Украины и создавать музыку о её реалиях значительно сложнее, ведь часть контекста невозможно почувствовать на расстоянии.

«И мне кажется, что требования очень сильно ориентированы на честность. Уже нельзя просто взять и сочинить песню — нужно стопроцентное попадание, понимание людей и ситуаций. А со стороны, издалека такого не почувствуешь», — сказала артистка.

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Марта Адамчук

При этом о собственном опыте работы с Потапом и Настей она вспоминает совсем иначе. По словам Адамчук, попасть в их команду ей помогли музыканты, которые уже с ними работали. На прослушивании Марта вместе с Каменских спела в два голоса, и именно их вокальное сочетание стало решающим.

«У нас с Настей очень хорошо сочетались тембры — на этом кастинг и завершился, а меня приняли на работу. Мы, собственно, сразу же начали репетировать все вместе», — вспомнила певица.

Марта Адамчук

Три года совместных гастролей, по словам Марты, сблизили её и Каменских. Артистка говорит, что они проводили вместе столько времени, что даже чувствовали себя одинаково и порой болели одновременно. Когда же Адамчук решила уйти из команды, Настя не стала её удерживать и поддержала её стремление построить сольную карьеру.

«Настя всегда с уважением относилась ко мне. А когда я собралась уходить от них, она искренне сказала мне: „Я не хочу, чтобы ты уходила, но я не имею права тебя останавливать, потому что ты хочешь строить свою жизнь как сольная артистка, и в этом я понимаю тебя, как никто другой“», — рассказала Марта.

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Марта Адамчук

Напомним, недавно 40-летняя Марта Адамчук рассказала, почему у неё до сих пор нет детей.

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