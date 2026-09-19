Почему беженцам тяжело в Швеции: украинка развенчала мифы о легкой жизни и рассказала о суровых реалиях

Швеция / © Укрінформ

Реклама

Украинка Асият Дорохова переехала в Швецию и делится своим опытом там жизни. И, несмотря на то, что для беженцев там предлагают хорошие условия и выплаты, все же есть несколько недостатков, смириться с которыми смогут далеко не все.

Швеция — достаточно популярный выбор страны для миграции для украинцев. Но перед тем как складывать чемоданы, лучше узнать все нюансы жизни там. О них украинка рассказывает в своих соцсетях.

Реклама

Что нужно знать перед переездом в Швецию?

Персональный код

Беженцам и эмигрантам по приезде в Швецию очень важно получить персональный код, ведь именно он открывает множество возможностей. Впрочем, его не дают сразу: получить его можно только через год пребывания в стране.

Реклама

Без персонального номера, это такой как идентификационный, который сразу тебе не дадут, ты не можешь даже легко, быстро арендовать себе жилье. И многое еще не можешь. Даже скидки в магазинах ты не можешь получить без персонального номера», — объяснила украинка.

Женщина отметила, что в помощь, которую беженцы получают от государства, «выжить невозможно». Но это меняется после того, как через год человеку предоставляют персональный код. Он дает больше возможностей в работе, а также увеличивает размер пособия.

«За вас продолжают оплачивать квартиру, если вы не работаете, но еще ваша помощь на одного человека увеличивается, и вы получаете на взрослого почти 500 евро», — рассказала она.

Работа

Блогерша предупреждает, что найти работу в Швеции совсем не просто. И сложность поиска напрямую зависит от знания шведского или английского языка.

Реклама

Медицина

В Швеции попасть к врачу — это настоящий квест, и свою запись придется ждать неделями, а иногда даже месяцами. А для того чтобы сдать анализы, придется заплатить достаточно большие средства.

Впрочем, в некоторых случаях лечение бесплатно, как и определенные операции. Касается это прежде всего ситуаций, когда заболевание серьезно. Украинка утверждает, что за операцию, которая стоит несколько тысяч гривен в Украине, в Швеции нужно заплатить, как за посещение врача — всего 30 евро.

Поиск жилья

Еще одно преимущество жизни в Швеции — это помощь от государства с жильем и даже покупкой продуктов.

«Изначально вы получаете бесплатное жилье. Сначала оно временное, потом это квартира. И вы живете совершенно бесплатно в квартире. И еще получаете хоть какую-нибудь помощь на еду. И этой помощи при экономии может хватить», — рассказала блогерша.

Реклама

Кроме того, в Швеции хватает дешевых магазинов, часто устраиваемых при церквях. Там обычно продают продукты, у которых скоро истечет срок годности, но по очень низким ценам.

Обучение

Швеция предоставляет беженцам возможность бесплатно изучать язык, а после этого можно также бесплатно поступить в университет. И возраст не имеет значения: все, что нужно — это знание шведского и английского языков, а также наличие сертификата о среднем образовании.

Что следует знать мигрантам в Швеции?

Недавно Швеция серьезно повысила финансовую мотивацию для мигрантов возвращаться домой — и сейчас сумма на одного взрослого человека может составить до 32 тысяч евро. Впрочем, воспользоваться этой помощью могут только заявители, отвечающие определенным требованиям.

В частности, нужно иметь действующее шведское вида на жительство.

Напомним, украинская беженка, проживающая в Германии, рассказала об особенностях переезда и распределения искателей убежища между федеральными землями. По ее словам, многие регионы страны периодически ограничивают прием вновь прибывших из-за перегрузки, поэтому попасть в желаемый город не всегда возможно.

Новости партнеров

Новости партнеров