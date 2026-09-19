Украина научилась сама "выбивать" реактивные дроны РФ: Зеленский показал новый удар по «Герани» (видео)

Дрон «Герань» / © ГУР Минобороны

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Служба безопасности Украины продемонстрировала высокую эффективность новейших отечественных разработок, уже второй раз за день уничтожив российский реактивный беспилотник с помощью нового украинского дрона-перехватчика.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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По словам главы государства, очередную успешную операцию провели бойцы военной контрразведки СБУ, точным ударом поразившие российский реактивный дрон «Герань-5».

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«У нас уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика за сегодня. Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон Герань-5. Спасибо воинам СБУ за меткость. Слава Украине!», — отметил президент.

Применение собственных дронов-перехватчиков позволяет Украине эффективно нейтрализовать скоростные воздушные цели врага и экономить дефицитные ракеты для систем противовоздушной обороны.

Дата публикации 20:29, 19.09.26 Количество просмотров 28 СБУ сбила реактивный дрон "Герань-5" с помощью украинского перехватчика

Чем «Герань-5» отличается от предшественников

Напомним, предыдущие российские «Герани», созданные на основе иранских Shahed-136, были относительно медленными — их скорость составляла около 180 км/ч. Новая версия — «Герань-5» получила реактивный двигатель, благодаря чему может разгоняться примерно до 600 км/ч.

Это существенно сокращает время, которое остается для обнаружения и перехвата беспилотника. Если аппарат со скоростью 180 км/ч преодолевает 30 км примерно за 10 минут, то «Герань-5» может преодолеть такое же расстояние примерно за три минуты.

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Беспилотник также значительно больше предыдущих моделей. Его длина составляет около 6,5 метра, размах крыльев — 3,2 метра, а максимальная взлетная масса — около 850 кг.

Одной из более заметных черт нового аппарата является его боевая часть. «Герань-5» способна нести до 90 кг взрывчатки, что делает ее значительно мощнее легких ударных беспилотников.

По данным украинской разведки, дрон имеет дальность полета около 950 км, может находиться в воздухе до двух часов и подниматься на высоту до 6 тысяч метров. «Герань-5» оснащена реактивным двигателем китайского производства Telefly, спутниковой навигацией и системой Mesh Network.

Именно сочетание дальности, скорости и большой боевой части делает этот аппарат отдельным классом угрозы по сравнению с более дешевыми и более медленными камикадзе.

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