Финляндия больше не импортирует электроэнергию из России

Финляндия больше не импортирует электроэнергию из России

Оператор национальной энергосистемы Финляндии Fingrid подтвердил, что в страну больше не поступает электроэнергия из России.

Вице-президент Fingrid Рэйма Пайвинен убеждена, что "серьезных проблем не возникнет", поскольку Финляндия собирается компенсировать потери путем импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.

Об этом сообщает Sky News.

Вероятной причиной отключения стала неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию от 6 мая. В России говорят, что такое произошло якобы "впервые за более чем 20 лет".

Отмечается, что на электроэнергию из России приходится около 10% от общего потребления Финляндии. О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию от 14 мая накануне сообщила "дочь" российской компании Интер РАО – RAO Nordic.

Следует отметить, что окончательное отключение Финляндии случилось после того, как Хельсинки подтвердили свое намерение подать заявку на вступление в НАТО.

Напомним, в апреле Москва заявила, что в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО может разместить ракеты с ядерным оружием на территории России в Калининградской области, граничащей со странами членами НАТО – Польшей и Литвой на Балтийском море.

Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к НАТО

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