Фінляндія більше не імпортує електроенергію з Росії

Фінляндія більше не імпортує електроенергію з Росії

Оператор національної енергосистеми Фінляндії Fingrid підтвердив, що до країни більше не надходить електроенергія з Росії.

Віце-президентка Fingrid Рейма Пайвінен переконана, що "серйозних проблем не виникне", оскільки Фінляндія збирається компенсувати втрати шляхом імпорту зі Швеції або нарощування власних потужностей.

Про це повідомляє Sky News.

Ймовірною причиною відключення стала несплата з боку фінської компанії Nord Pool за поставлену електроенергію від 6 травня. У Росії кажуть, що таке сталося нібито "вперше за більш ніж 20 років".

Зазначається, що на електроенергію з Росії припадає близько 10% загального споживання Фінляндії. Про намір припинити подачу електроенергії до Фінляндії від 14 травня напередодні повідомила "дочка" російської компанії Інтер РАО - RAO Nordic.

Слід зазначити, що остаточне відключення Фінляндії сталося після того, як Гельсінкі підтвердили свій намір подати заявку на вступ до НАТО.

Нагадаємо, у квітні Москва заявила, що у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО може розмістити ракети з ядерною зброєю на території Росії в Калінінградській області, яка межує з країнами членами НАТО - Польщею та Литвою на Балтійському морі.

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

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