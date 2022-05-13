"Підтримують тероризм": Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

"Підтримують тероризм": Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не дивиться позитивно на намір Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Більше того, турецький лідер назвав ці держави притулком для "терористичних організацій".

Зауважимо, що Туреччина є членом Альянсу, тож її схвалення необхідне для вступу Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє Haberler.

"У нас немає позитивної думки. Скандинавські країни схожі на гостьові будинки для терористичних організацій. Ті, хто підтримує тероризм, перебувають у парламентах цих країн", – сказав Ердоган.

Він уточнив, що у Швеції та Фінляндії ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Туреччина вважає терористичною організацією.

Нагадаємо, 12 травня в Росії пригрозили, що можуть вдарити по Фінляндії та Швеції після їхнього вступу до НАТО.

А вже 13 травня президент РФ Володимир Путін обговорив із постійними членами Радбезу потенційні загрози від рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО.

Як швидко Фінляндія та Швеція зможуть приєднатися до НАТО

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