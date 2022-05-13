Річард Гір продає свій кабріолет Jaguar, щоб допомогти українцям

Відомий американський актор Річард Гір продає свій автомобіль, аби допомогти українцям, які постраждали від російської війни.

Так, 72-річний зірка Голлівуду виставив на аукціон свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року.

Про це йдеться на аукціонній платформі Bring A Trailer.

"Повна сума від продажу буде рівномірно розподілена між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є неприбутковими організаціями, які допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні", — зазначається в описі до лота.

У повідомленні йдеться, що наразі авто перебуває у Нью-Йорку. У машини двигун об'ємом 4 л та п'ятиступінчаста автоматична коробка передач. Загальний пробіг 48,2 тисячі км. У звіті Carfax не вказано жодних аварій.

Також відомо, що аукціон завершиться 18 травня.

Нагадаємо, не так давно донька Кузьми Скрябіна виставила на аукціон футболку музиканта, аби допомогти ЗСУ. Річ легендарного артиста придбали за 255 тисяч гривень. При цьому, стартова ціна лота становила 2000 гривень, а мінімальний крок — 500 грн.

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