Ричард Гир продает свой кабриолет Jaguar, чтобы помочь украинцам

Известный американский актер Ричард Гир продает свой автомобиль, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от российской войны.

Так, 72-летний звезда Голливуда выставил на аукцион свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года.

Об этом идет речь на аукционной платформе Bring A Trailer.

"Полная сумма от продаж будет равномерно распределена между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, обе из которых являются неприбыльными организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине", — говорится в описании к лоту.

В сообщении говорится, что в настоящее время автомобиль находится в Нью-Йорке. У машины двигатель объемом 4 л и пятиступенчатая автоматическая коробка. Общий пробег 48,2 тысяч км. В отчете Carfax не указаны никакие аварии.

Также известно, что аукцион будет завершен 18 мая.

Напомним, недавно дочь Кузьмы Скрябина выставила на аукцион футболку музыканта, чтобы помочь ВСУ. Вещь легендарного артиста приобрели за 255 тысяч гривен. При этом стартовая цена лота составляла 2000 гривен, а минимальный шаг — 500 грн.

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