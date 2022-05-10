Джамала продает платье, в котором выступала на "Евровидении": на что пойдут деньги

Украинская певица Джамала с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно помогает победить врага.
Исполнительница ездила разными странами и давала благотворительные выступления. Артистка давала интервью, пела на концертах и собирала деньги.
Впрочем, на этом знаменитость не останавливается. Она решила продать платье, в котором открывала "Евровидение-2017". К слову, после победы Джамалы в песенном конкурсе 2016 года, "Евровидение" состоялось в Киеве.
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"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны. Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона, который запускает Catawiki", — написала Джамала.
К слову, на благотворительном аукционе будут продавать не только платье певицы, но и наряды других участников "Евровидения" разных годов. Все средства, которые удастся собрать на аукционе, отдадут на помощь пострадавшим от войны украинцам.
"Собранные средства передадут благотворительному фону Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев", — добавила Джамала.
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