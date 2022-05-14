Українці створюють найдорожчі в світі брелки із збитого винищувача РФ

Пів мільйона доларів за порізаний на сувеніри збитий ворожий літак - столичні волонтери фактично розпродують брухт, що лишають по собі рашисти на українських полях.

На зароблені гроші волонтери купують дрони для фронту, йдеться в ТСН.

Від першого дня війни офіс рекламної агенції перетворився на офіс – волонтерський. Нині він завалений металобрухтом. «Майже в жарт сказав, що давай поріжемо збитий російський літак на шматки», - каже один із волонтерів.

Але за пару тижнів Юра та його колега поїхали до бійців, що стояли під Бородянкою. «Тімур каже, що там валяється збита Сушка, поїхали подивимося», - розповідають хлопці.

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Російський СУ-34 був збитий ще на початку березня, але дістатися до нього стало можливим лишень у квітні. Металевий мотлох, що лишився від винищувача з зіркою на крилі, збирали з дозволу військових.

Далі хлопці кілька днів експериментували з формою сувенірів і зрештою – почали вирізати брелок для ключів. «Найдорожчий брелок у світі», - переконують волонтери.

На металеві вирізані болванки наносять гравірування – інформація про літак, місце його знищення та серійний номер. «Коштує» такий – від тисячі доларів і їх вже зробили понад пів тисячі.

«Це не ціна! Ціна – коли ти продаєш, я їх не продаю. Це подарунок тим, хто нас підтримує понад «штуку». Мені багато людей казали, що ніхто тобі не дасть «штуку» баксів за шматок металу. По-перше, дуже багато дають. По-друге, це була геніальна ідея сказати «понад штуку», бо дуже багато людей надсилають понад тисячу - хтось 1100, хтось 1500», - розповідають волонтери.

Найбільша ціна, яка була сплачена за такий сувенір – десять тисяч доларів. Але хлопці пожертви рахують не в доларах, а в дронах. «Найкраще, що зараз є - коштує цей комплект близько 8 тисяч доларів», - показують на що ж витрачають кошти.

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Це дрон із тепловізором – очі наших військових на фронті. «Бої відбуваються, дрони збиваються, глушаться… Це завжди розхідник, який рятує життя», - переконують хлопці.

За брелки з російської «сушки» вдалося купити вже десятки таких, ще десятки – вже замовлені за кордоном, на них вже формується черга. А хлопці думають, як далі розвивати свою ідею. Мріють розпилити ще рашистський гелікоптер.

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