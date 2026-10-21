Винищувач Су-30СМ / © Shutterstock

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У Калінінградській області Росії 21 жовтня зазнав аварії військовий винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти встигли катапультуватися, однак отримали травми.

Про це повідомили російські телеграм-канали та Міноборони РФ.

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За інформацією пабліків, авіакатастрофа сталася у Черняхівському районі — між селами Тимофіївка та Зелений Бір.

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Обидва пілоти встигли катапультуватися, однак зазнали травм. Їх доправили до військового шпиталю. Наразі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

У російському Міноборони уточнили, що літак Су-30 розбився під час виконання навчально-тренувального польоту без боєкомплекту. Винищувач упав у безлюдному районі. Екіпаж катапультувався, загрози життю пілотів немає.

Момент падіння Су-30СМ у Калінінградській області / © Exilenova+

Характеристики Су-30СМ

Су-30СМ — це російський двомісний багатоцільовий всепогодний винищувач покоління 4++, призначений для здобуття переваги в повітрі, знищення наземних і надводних цілей та ведення розвідки. Бойова машина володіє надвисокою маневреністю та здатна розвивати максимальну швидкість до 2125 км/год. на висоті й близько 1350 км/год. біля землі. Літак має практичну дальність польоту до 3000 км, бойовий радіус близько 1500 км і піднімається на висоту до 17 300 м. Екіпаж винищувача складається з двох осіб — пілота та штурмана-оператора.

Окрім вбудованої 30-мм автоматичної гармати ГШ-30-1, Су-30СМ здатен нести керовані ракети класу «повітря — повітря» Р-73, Р-27 і Р-77, високоточне озброєння «повітря — поверхня» серій Х-29, Х-31 та Х-59, а також кориговані й некеровані авіабомби та блоки ракет.

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Нагадаємо, у вересні в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту без боєприпасів розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. За повідомленням Міноборони РФ, унаслідок катастрофи загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовий дістав травми.

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