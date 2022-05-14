Астрологиня дала прогноз на войну: когда Украина начнет выгонять врага

Ее знают во всем мире, ее прогнозы ждут миллионы — эксклюзивно для YouTube канала Натальи Мосейчук астролог Анжела Перл рассказала о том, когда закончится война в Украине.

Пророчества астролога о войне, будущем Украины и мира. "Мы победим. Астрология свидетельствует, что Украина победит. И я думаю, сейчас уже нет в этом сомнений", – сказала Анжела.

Об этом говорится в разговоре с астрологиней.

Она рассказала, что родом из Украины, из Николаевской области. Но уже 20 лет живет в Австралии. Сестра Анжелы была в Киеве 24 февраля, а сейчас – в Одессе. А мама живет в Николаевской области.

"Выгнать врага с территории Украины в июне. Или враги начнут останавливаться. Да, будут потери, будет сложно. Будут серьезные бои. Но врага будут выгонять", — сказала астролог.

Еще один сложный период – под Новый год. Но на большую часть Украины начнут возвращаться люди в августе и сентябре.

Подписание любых документов возможно. Но их сложно назвать мирными соглашениями. Они будут похожи на капитуляцию. Звезды прочат это в марте.

"Боюсь, что это только начало. Третья мировая война может быть очень затяжной, – отметила Анжела Перл. – Возможна во всех точках земного шара".

Территории Донецкой и Луганской области, Крыма могут быть уволены. "Донбасс – точно удастся уволить. Там есть возможности 100%. А вот Крым – мне кажется, это может произойти без боев – документально. Или это произойдет само собой. Боев там не увидела. Украина имеет возможность вернуть всю свою территорию", — сказала Анжела.

Россию ждет очень сильная трансформация, возможно некоторые территории могут отойти. Ожидается смена правителя, а путин — "плохо кончит". Он "потеряет власть и уйдет из жизни". Но система останется та же.

Владимир Зеленский будет еще один тяжелый год — но он справится. И останется на еще один срок – это будет 2026-2027 год.

После войны Украина скоро восстановится. Весь 2023 и 2024 будут благоприятными для Украины. Уже в августе известная астролог планирует приехать в Киев.

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