Астролог о Сергее Шойгу: близится час расплаты 

Сейчас только ленивый не пишет о гороскопе Владимира Путина – тема эта волнует интересует и волнует многих.

А вот на его правую руку – министра обороны Сергея Шойгу – обращают в разы меньше внимания, хотя от него тоже во многом зависит то, как будут развиваться события дальше. О гороскопе Шойгу, который то появляется, то исчезает из центра внимания СМИ, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

"На что ни глянет, то и вянет"

Сергей Шойгу родился в 19 часов 39 минут 21 мая 1955 года в городе Чадан, находящемся в Туве. Он является так называемым "гекатником", поскольку появился на свет в дни Гекаты, когда на небе нет Луны. В такое время часто рождаются люди с "черным глазом" и магическими способностями, про которых говорят: "На что глянет, то и вянет". Возможно, именно из-за этих его личностных особенностей пошел слух о "сибирских шаманах", которые энергетически подпитывают и оберегают Путина.

Карьерный взлет, успех, авиационная катастрофа и тюрьма

Асцендент – астрологический знак, восходящий на востоке в момент рождения человека – Шойгу находится в 20-м градусе Скорпиона, почти как у его шефа, Путина, и сулит ему как быстрый карьерный взлет и успех, что имело место, когда он из министра по чрезвычайным ситуациям превратился в министра обороны, так и опасность гибели в авиационной катастрофе. Картину усиливает Сатурн, который находится рядом с асцендентом, расположенный в 12-м доме его гороскопа, а это часто дает указание на то, что в течение жизни человек побывает в казенном доме – проще говоря, в тюрьме. Путина и Шойгу роднит и расположение в их гороскопах Плутона: у обоих они находятся в доме войны в знаке Льва, только у первого в 20-м градусе, а у второго – в 25-м, что говорит о военных действиях на территории других стран.

Associated Press

Градус подлости и предательства

Имеет значение и тот факт, что эта планета – Сатурн именуют "планетой ограничений" – находится в 17-м градусе Скорпиона, который является также градусом экзальтации умозрительной и одновременно демонической планеты – Черной Луны. Тэбоический календарь характеризует его как градус подлости и предательства, который втягивает в себя всю грязь нашего мира. А то, что Черная Луна находится в первом доме гороскопа Шойгу, характеризует его как подлого и беспринципного человека, способного на любую подлость, если она будет ему нужна или выгодна. То, что она расположилась в 9-м градусе Стрельца – там, где в гороскопе Путина находится Марс, свидетельствует о том, что эта кровавая парочка уже не в первый раз затевает войны в разных углах земного шара. 9-й градус Стрельца также указывает на службизм и опасность смерти от огня.

Апрель 2022 года – время расплаты

Не менее важным является и расположение в гороскопе Шойгу Северного и Южного лунных узлов – Раху и Кету. На Южном лунном узле на 27-м градусе Близнецом в нем находятся Марс и Меркурий, расположившиеся при этом в восьмом доме – доме смерти и экстремальных ситуаций. Как правило, такая небесная конфигурация свидетельствует о том, что в своей прошлой жизни человек занимался магией и оккультными науками, поэтому в нынешней он автоматически использует их силу через энергии Марса – планеты войны. Апрель нынешнего года – очень непростое время для господина Шойгу: транзит Черной Луны на связке Южного узла, его восхождение на асцендент, а также Марс и Меркурий в доме экстрима и смерти говорят о том, что человек пренебрегает таким понятием, как карма, в то время как именно сейчас его ждут ограничения, крах и расплата за содеянное.

Associated Press

"Облико морале"

Моральный облик российского министра обороны, если судить по его гороскопу, не позволяет говорить о нем как о честном и порядочном человеке. Плутон в его гороскопе в напряженных аспектах к соединению Луна-Солнце говорит о присущем ему деспотизме, приобретенном еще в детстве – от давления и контроля строгих и не склонных проявлять чувства по отношению к своему ребенку родителей – прежде всего матери. Уран в оккультном – 25-м – градусе Рака позволяет Шойгу не просто – подобно удаву, "общающемуся с кроликом" – влиять на окружающих его людей, но и воздействовать на их мысли – то есть, он вовсе не такой недалекий и простоватый, каким кажется на первый взгляд. Он также нечистоплотен по отношению к женщинам, неоднократно был уличен в супружеской неверности, но не может отказаться от измен, поскольку энергетически подпитывается от представительниц прекрасного пола. Впрочем, они отвечают ему взаимностью – находящиеся в знаке Тельца Солнце и Луна говорят о его сексуальной чувственности.

Два указания на трибунал в Гааге

На то, что Шойгу придется отвечать за совершенные ему военный преступления, указывают два момента в его гороскопе.

Во-первых, его медиум цели – так называют точку пересечения эклиптики с небесным меридианом – находится в 9-м градусе Девы, что свидетельствует не только у суеверности и влечению к тайному, но и о несчастьях в конце жизни.

Во-вторых, натальная Луна Шойгу находится в точном соединении с сатанинской звездой Алголь из созвездия Персея, являющейся "головой Медузы Горгоны", которую этот античный герой держит в руках. Она связана с Сатурном, Нептуном, Плутоном и Черной Луной, а ее название в переводе с арабского означает "дьявол". Соединение звезды Алголь с натальной Луной говорит о том, что человек долго может одерживать победы, в том числе и военные, но перед решающей битвой обязательно потерпит поражение. Также может свидетельствовать о скрытых заболеваниях, сложностях в отношении с законом и неизбежном суде – похоже, в Гааге господина Шойгу уже заждались.

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