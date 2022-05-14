Генерал армии США объяснил, как Украина может избежать сценария долговременной войны

Генерал армии США заявил, что Украина сможет избежать затягивания войны, если у нее будет боевая способность.

Украина сможет избежать сценария длительной войны, если будет достаточно оружия.

Об этом заявил четырехзвездный генерал армии США, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Весли Кларк во время специальной военной панели Киевского форума безопасности, пишет "Укринформ".

"Если у Украины будет боевая способность отбросить российские войска на Донбассе, разрезать постепенно их силы в Херсоне, Херсонской области, закрыть им доступ в Крым и идти в двух направлениях, и на востоке, и на юге, и разрезать их войска", — отметил он.

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Кроме того, по его словам, нужно получить мобильные средства защиты, и тогда закрыть эти котлы или оцепление в двух местах. А для этого нужны и танки, и РСЗО, и вертолеты, и самолеты, такие как Су, как F-16 и т.д. И для этого нужны соответствующие логистические возможности и соответствующие данные разведки.

"Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит должное оборудование, вооружение и технику, и в том числе и Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны", — уверен Кларк.

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По его мнению, у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что война с Россией достигнет перелома к середине августа и завершится к концу 2022 года. По его словам, в России уже проходит переворот с целью устранения президента Владимира Путина.

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