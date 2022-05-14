Шольц назвал условие, при котором с России могут быть сняты санкции

Шольц назвал условие, при котором с России могут быть сняты санкции

Санкции из России могут быть сняты только в случае подписания мирного соглашения с Украиной.

Кремль должен это понять и принять соответствующее решение.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью T-online.

"В какой-то момент Россия должна это понять: единственная правдоподобная возможность того, что санкции будут в какой-то момент прекращены — это соглашение с Украиной, а это не может быть продиктовано миром", — заявил Шольц.

Шольц убежден, что в вопросе возвращения территории Украины, включая Крым и ОРДЛО, этот вопрос может решать только сам Киев.

"Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, ни в одну, ни в другую сторону", – подчеркнул Шольц.

Напомним, во время выступления канцлера Германии Олафа Шольца, когда тот отвечал на вопрос о политике по отношению к Украине, из зала вышли несколько депутатов Свободной демократической партии, входящей в коалицию.

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