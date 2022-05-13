Шольц и Путин по телефону обсудили Украину: о чем говорили

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.
Главной темой для разговора стала Украина.
Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили ход украинско-российских переговоров, которые, по мнению Путина, якобы "заблокированы Киевом".
Кроме того, Шольц и Путин обсудили гуманитарные аспекты. Речь шла об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Канцлер Германии и президент России договорились и дальше коммуникировать по поводу указанных аспектов.
Напомним, в Офисе президента ждут визита президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.
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