Шольц и Путин по телефону обсудили Украину: о чем говорили

Шольц и Путин по телефону обсудили Украину: о чем говорили

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

Главной темой для разговора стала Украина.

Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили ход украинско-российских переговоров, которые, по мнению Путина, якобы "заблокированы Киевом".

Кроме того, Шольц и Путин обсудили гуманитарные аспекты. Речь шла об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Канцлер Германии и президент России договорились и дальше коммуникировать по поводу указанных аспектов.

Напомним, в Офисе президента ждут визита президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца.

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