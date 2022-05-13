Шольц і Путін телефоном обговорили Україну: про що йшлося

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 13 травня, провів телефонну розмову з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.
Головною темою для розмови стала Україна.
Про це йдеться на сайті Кремля.
Зазначається, що сторони обговорили перебіг українсько-російських переговорів, які, на думку Путіна, нібито "заблоковані Києвом".
Крім того, Шольц і Путін обговорили гуманітарні аспекти. Зокрема, йшлося про евакуацію цивільних осіб із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Канцлер Німеччини і президент Росії домовилися і надалі комунікувати щодо зазначених аспектів.
Нагадаємо, в Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца.
Читайте також: