У Зеленського досі чекають на візит Штайнмаєра і Шольца

У Зеленського досі чекають на візит Штайнмаєра і Шольца

В Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що наразі між Німеччиною та Україною "посилилась динаміка відносин".

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Сибіга зазначив, що у президента вже відбулася телефонна розмова з президентом Німеччини Штайнмаєром. Після цього Зеленський прийняв у Києві президентку Бундестагу та міністра закордонних справ Німеччини. Крім того, 11 травня глава держави поговорив з федеральним канцлером Олафом Шольцом.

"Це надзвичайно важливо. Є чітке розуміння спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва", - заявив Сибіга.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11-18 травня здійснить закордонні візити для участі в заходах G7 та ЄС і проведення переговорів із керівництвом Німеччини, Нідерландів та Бельгії, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також просування до членства в ЄС.

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