Німеччина не повернеться до використання "Північного потоку-2"

Берлін наголосив, що "Північний потік-2" дійсно "помер" після того, як Росія напала на Україну.

Німеччина заперечила, що може активувати російський газопровід "Північний потік-2", аби компенсувати скорочення постачання газу через Україну.

Про це заявила речниця міністерства енергетики ФРН Анніка Айнгорн, повідомляє АР.

За її словами, Німеччина отримує через Україну на чверть менше газу після того, як українська влада перекрила трубопровід, заявивши, що більше не контролює ключову компресорну станцію, яка потрапила до рук Росії.

Айнгорн повідомила, що дефіцит частково компенсується збільшенням поставок з Норвегії та Нідерландів.

"Північний потік-2" дійсно помер після того, як Росія напала на Україну, і ніхто не думає про те, щоб відновити його", – сказала вона.

Вона також зазначила, що більша частина російського газу надходить до Німеччини по газопроводу "Північний потік-1" (який було запущено ще у 2011 році), а не через Україну.

Німеччина зобов'язалася припинити імпорт російського газу не пізніше 2024 року.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що необхідно демонтувати уже побудований російський газопровід "Північний потік-2".

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