Арестович оцінив ймовірність нового вторгнення з Білорусі

В ОП прокоментували заяву Білорусі про розгортання на кордоні з Україною сил спецоперацій.

Білорусь розгортає на кордоні з Україною підрозділи сил спецоперацій. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи варто очікувати нового наступу ворога з білоруського кордону.

Своїми думками він поділився у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Це планова перевірка готовності і планові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи носять плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вийти вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому. — Ред.) Київ штурмували начебто елітні частини російських військ. А зараз що — самі (білоруські війська. — Ред.) підуть?", — сказав Арестович.

Радник голови ОП вважає, що зараз у Білорусі перебуває "мінімум російських військ". Зокрема, охорона ракетних комплексів. Але не наступальні групи.

Раніше Лукашенко похвалився, що домовився з Путіним про створення ракети для Білорусі.

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