Україна відновила експорт свинини та яловичини, який було призупинено через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала на території нашої країни.

Оскільки Україна вже не має можливості експортувати продукцію морським транспортом, то згідно з домовленостями з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС, тепер транзит свинини, яловичини та м’ясних продуктів здійснюватиметься паромним сполученням через Румунію.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Через російську агресію Україна втратила традиційні шляхи експорту своєї продукції морським транспортом, що призвело до необхідності оновлення умов ввезення та транзиту українських товарів через територію ЄС.

За результатами перемовин з Європейською Комісією та країнами-членами ЄС ці умови було оновлено. Зокрема, досягнуто домовленості щодо транзиту української продукції за допомогою паромного сполучення через румунський пункт пропуску Ісачеа-Орлівка.

Сторони узгодили здійснення транзиту через ЄС м’яса свинини та яловичини, а також та м’ясних продуктів та композитних продуктів з цих видів м’яса, оброблених відповідно до категорій обробок B-F (відповідно до пункту 1 додатку XXVI до Регламенту (ЄС) № 2020/429).

Оскільки Україна не авторизована на експорт цих видів товарів до ЄС в частині проходження аудиту країни щодо здоров’я тварин, в якості виключення на час військового стану і деблокади українських портів, дозволено транзит виключно через порти Румунії.

Водночас вантажі повинні відповідати таким вимогам:

супроводжуватися міжнародним ветеринарним сертифікатом, який вимагається країною-імпортером (країною-призначення);

транспортуватися у закритих контейнерах з потужностей походження до країни-імпортера (країни-призначення);

оператор ринку має завчасно повідомляти відповідний прикордонний пункт контролю про ввезення таких вантажів шляхом заповнення першої Частини 1 загального документа здоров’я для ввезення (CHED-P) через інформаційну систему ЄС – TRACES NT;

ввозитися та вивозитися з території ЄС через схвалені прикордонні пункти контролю.

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни у відповідь на звернення президента Володимира Зеленського.

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