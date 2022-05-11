Украина возобновила экспорт свинины и говядины, который был приостановлен из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала на территории нашей страны.
Поскольку Украина уже не имеет возможности экспортировать продукцию морским транспортом, то согласно договоренностям с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС теперь транзит свинины, говядины и мясных продуктов будет осуществляться паромным сообщением через Румынию.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Из-за российской агрессии Украина потеряла традиционные пути экспорта своей продукции морским транспортом, что привело к необходимости обновления условий ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС.
По результатам переговоров с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС эти условия были обновлены. В частности, достигнута договоренность о транзите украинской продукции с помощью паромного сообщения через румынский пункт пропуска Исачеа-Орловка.
Стороны согласовали осуществление транзита через ЕС мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок BF (в соответствии с пунктом 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020) /429).
Поскольку Украина не авторизована на экспорт этих видов товаров в ЕС в части прохождения аудита страны по здоровью животных, в качестве исключения во время военного положения и деблокады украинских портов, разрешен транзит исключительно через порты Румынии.
В то же время грузы должны удовлетворять следующим требованиям:
- сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортером (страной-назначением);
- транспортироваться в закрытых контейнерах по мощностям происхождения в страну-импортер (страны-назначение);
- оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путем заполнения первой части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;
- ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.
Напомним, Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Владимира Зеленского.
Читайте также:
- Растут цены на продукты и аренду жилья: в НБУ назвали причины инфляции
- "Ад, взошедший на землю": российские войска бьют по "Азовстали" из артиллерии и авиации (видео)
- Почти 5 млн украинцев остались без работы из-за войны: аналитики МОТ прогнозируют, что будет дальше